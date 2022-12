Casa de Cultură, o ruină definitorie pentru Victor Drăgușin – De ce s-au oprit lucrările Casa de Cultura din Alexandria, un edificiu care ar trebui sa fie emblema culturala a oricarei localitați care se respecta, arata ca bombardata de foarte mult timp. Cladirea a fost imprejmuita de mai bine de doi ani pentru a arata publicului credul ca se vrea repararea acesteia, dar, in tot acest timp, a ajuns o fantoma. La Casa de Cultura nu se mai lucreaza de foarte mult timp. Justificarea intreruperii a fost, la un moment dat, lipsa banilor pe care primarul de la Alexandria a atribuit-o partenerilor din alianța politica nefuncționala la Teleorman, in urma unor controverse pe bani publici, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

