Casa de Comerț Unirea are un nou director general: Vine de la Cluj și este femeie Odata cu revenirea lui Petre Daea la conducerea ministerului Agriculturii, au fost reluate și planurile cu privire la Societatea Naționala Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, fiind anunțat un nou director general. Numai ca a venit și marea surpriza: nu este vorba de Adrian Izvoranu, fostul manager in mandatul anterior al ministrului Daea, ci de o femeie: Mariana Cotoi și vine de la Cluj. Mariana Cotoi (fosta Maier) este absolventa a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj, iar printre funcțiile deținute de-a lungul timpului se numara și cea de secretar de stat in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile reunite de munca si buget finante au dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,…

- In sedinta Guvernului de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor, conform unui comunicat…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…

- Consiliul Județean Maramureș a publicat rezultatul final al evaluarii anuale a managementului, pentru anul 2021, realizat de Dragoș Iuliana, manager la Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”. Astfel, managerul Ansamblului a obținut nota 10 atat la analiza raportului de activitate, cat și la proba…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a venit cu o serie de clarificari pentru persoanele care au fost amendate fara cauza in urma necompletarii a formularului digital de intrare in tara, in perioada de varf a pandemiei COVID-19. Astfel, persoanele care au fost amendate pot solicita restituirea sumei achitate,…

- Sprijinim mamele din mediile cele mai defavorizate! Salut decizia Guvernului de a adopta Ordonanța de Urgența prin care mamele și copiii nou-nascuți din categoriile cele mai defavorizate vor beneficia de sprijin in valoare de 2.000 lei. Ajutoarele vor fi acordate mamelor, in primele 3 luni de la nașterea…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Concret, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat in suma totala de 49,44…

- Profesorul universitar Mircea Coșea a desființat Ordonanța de Urgența a Guvernului privind reducerea, opționala, a prețului la carburanți, cu 50 de bani.Intr-un interviu acordat Bugetul.ro, Mircea Coșea a explicat ca... Citește AICI cum DESFIINȚEAZA profesorul de economie Mircea Coșea OUG-ul privind…