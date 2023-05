Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Comert Unirea livreaza, incepand de saptamana viitoare, in supermarketuri fructe și legume de la producatorii agricoli inscrisi in cooperative, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Producatorii agricoli din judetele Olt, Dolj, Teleorman, Valcea si Galati au participat,…

- Scopul vizeaza acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum. Suma totala alocata este de 14.800.000 lei, reprezentand echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie sa obțina…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca investitori romani din judetul Olt, comuna Fagetelu, au obtinut suma de 182.059.200 lei, in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin HG nr. 959/2022, prin finantare de la Ministerul Economiei, fondurile urmand a fi folosite pentru infiintarea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de social-democratul Petre Daea, a lansat in consultare publica (pe site-ul instituției) proiectul privind susținerea producției de cartofi in anul 2023. Suma totala alocata va fi de aproape 3 milioane de euro (14,8 mil. lei), iar cuantumul per beneficiar…

- Mai multe proiecte de ”reparare a solului” urmeaza sa fie derulate in județul nostru. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a aprobat o investiție de 7 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru repararea unei vai afectate de calamitați. Liviu Chilom, din cadrul Filialei Teritoriale de Imbunatațiri…

- In 13 martie, dupa ce a fost amanata de doua ori, din motive puerile, legea care interzice amplasarea salilor de jocuri de noroc in proximitatea unitaților de invațamant, a fost in ședința comuna a comisiilor Juridice și Economice ale Senatului. Senatorii de la PSD au incercat sa blocheze din nou aceasta…

- In urmatorii 40 de ani, o serie de fenomene vor amenința securitatea alimentara globala. Se estimeaza ca populația lumii, care era de 6,9 ​​miliarde de oameni in 2010, va crește la aproximativ 9,3 miliarde in 2050, in principal in regiunile cel mai puțin dezvoltate, cu cele mai mari rate de creștere…

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul de crestere al bovinelor, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, cu o valoare estimata…