- Elicopterul american care a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle din Capitala avea o defecțiune la cutia de viteze și se putea prabuși in orice moment. Asta aratat ancheta In timpul zborului, pilotii au fost avertizati de un senzor ca exista o problema majora la cutia de viteze, care transmite…

- ”One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Bucuresti, a intrat oficial pe Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile companiei au inceput tranzactionarea pe Piata Principala a BVB, sub simbolul bursier ONE”, a anuntat compania. Momentul…

- In cursul zilei de vineri, 2 iulie 2021, anul curent, va avea loc ceremonia de inaugurare a cladirii reabilitate a Casei de Cultura ”Horea Popescu” din Zlatna. Construita in jurul anului 1760, cladirea a avut in decursul timpului mai multe destinații și proprietari, iar la sfarșitul anilor 70 a devenit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joseph Biden, la Geneva, a fost “foarte constructiva”, anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. „Discutiile au fost foarte constructive, nu a existat ostilitate, ambele parti au manifestat…

- Arcul de Triumf va fi deschis pentru vizitare in fiecare weekend si in zilele de sarbatori legale, incepand de sambata, pana pe 17 octombrie. Monumentul va putea fi vizitat gratuit, intre orele 11:00 – 22:00, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For…

- O companie de investiții controlata de Daniel Dines, fondatorul Uipath, a achiziționat 5% din acțiunile One United Properties, dezvoltator imobiliar fondat de Victor Capitanu și Andrei Diaconescu. „Romania a demonstrat de-a lungul anilor ca este un excelent hub de talente in diverse sectoare, iar potențialul…

- Accor a semnat un acord de management cu ASIC, o alianța intre Ion Catuțoiu, un dezvoltator ce opereaza in industrii multiple, și Andrei Stanciu, CEO al companiei de construcții Somet Group, pentru un hotel de 150 de camere destinat șederilor pe termen lung. Hotelul va fi afiliat brandului Novotel Living…