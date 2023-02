Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Gradiștea (Braila). Dupa stingerea flacarilor, proprietarul a fost gasit carbonizat printre resturile fumegande.

- O femeie a fost grav ranita, vineri, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Nicolești Sursa articolului: Accident in Nicolești! O femeie a fost grav ranita Credit autor: Rodica Muresan. Source

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetele Mureș, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galați și in municipiul București Sursa articolului: Percheziții in 6 județe, efectuate de procurorii din Mureș, intr-un dosar de evaziune fiscala Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Firma care se ocupa de salubrizarea municipiului Targu Mureș a primit pana acum 379 de amenzi Sursa articolului: Amenzi de 758.000 lei, pentru operatorul de salubritate din Targu Mureș! Soos Zoltan: Exista din nou "munți" de gunoaie Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Polițiștii mureșeni cauta o minora de 13 ani, care, la data de 28 noiembrie, a plecat voluntar Sursa articolului: Minora de 13 ani, cautata de familie și polițiști! Daca o vedeți, sunați la 112 Credit autor: Rodica Muresan. Source

- In aceasta seara, sarbatoarea iluminatului festiv al bradului de Craciun va avea loc de la ora Sursa articolului: Municipalitatea targumureșeana inaugureaza iluminatul festiv de sarbatori Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Primaria Targu Mureș a fost marți, gazda conferinței de inchidere a lucrarilor de ecologizare a Iazului Batal Sursa articolului: Proiectul Iazului Batal, la final! Cum va fi folosit terenul reabilitat Credit autor: Rodica Muresan. Source

Un barbat de 86 de ani a fost gasit carbonizat intr-o casa din localitatea Grozești, județul Iași, care a fost afectata marți dimineața de un incendiu.