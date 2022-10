Stiri pe aceeasi tema

- In primele doua zile ale lunii octombrie, pompierii maramureșeni au acționat la localizarea și lichidarea a trei incendii. Astfel, sambata, 1 octombrie, in jurul orei 22.10, doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au intervenit la un incendiu izbucnit intr-o…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența la un incendiu izbucnit vineri dupa-amiaza in localitatea aradeana Joia mare. La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Sebiș, impreuna cu SVSU Almaș, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. „Incendiul se manifesta…

- In acest moment, 6 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de prima intervenție și comanda, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins…

- Pompierii au fost solicitați astazi la doua incendii de vegetație in județul Arad. Primul incendiu, semnalat puțin dupa ora 14:00 in Zimandu Nou, a fost infruntat de o autospeciala de stingere cu apa și spuma, cu sprijin din partea SVSU Zimandu Nou, și a fost stins in limitele la care a fost gasit,…

- Incendiu la o ferma din Liebling, Timiș. ISU: Posibil ca focul sa fie provocat de descarcarile electrice Un incendiu a izbucnit, sambata, la o ferma din localitatea Liebling, județul Timiș. „Am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui incendiu la o ferma din Liebling. Incendiul se manifesta…

- Incendiu declansat in aceasta dupa amiaza la groapa de gunoi a municipiului Arad. Pompierii de la Detașamentul Arad intervin cu doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD pentru protecția personalului propriu și angajati ai obiectivului. Incendiul se manifesta pe aproximativ 300 de metri patrati.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au intervenit joi, 21 iulie, la un incendiu de vegetație uscata și utilaj agricol, in zona extravilana a localitații Santu. „Incendiul a afectat in totalitate utilajul agricol, acesta manifestandu-se cu o linie de foc intinsa pe aproximativ…