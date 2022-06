Melodia zilei: Delia - OTZL GLTZ | Official Video

Delia se afla pe locul 8 in YouTube Trending cu noua piesa " OTZL GLTZ". Melodia este postata pe YouTube in urma cu 6 zile si are deja peste 33.000 de aprecieri si 2000 de comentarii. Videoclipul a strans peste 1,6 milioane de vizionari.Piesa a fost compusa de Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi, versuri de… [citeste mai departe]