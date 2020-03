Casă cuprinsă de flăcări, în apropiere de Timișoara FOTO Seara zilei de sambata a fost teribila pentru o familie din localitatea timișeana Șag. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, sambata seara in jurul orei 21.00, ca o casa a fost cuprinsa de flacari, la fața locului deplasandu-se de urgența doua autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru la inalțime și 12 pompieri. […] Articolul Casa cuprinsa de flacari, in apropiere de Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

