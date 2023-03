Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Pianu de Sus. Locuința cuprinsa de flacari. Acționeaza pompierii cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia și Sebeș acționeaza, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Pianu de Sus. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat pe strada Macului din localitate. Din informațiile…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din orașul Sebiș (județul Arad). „La sosirea echipajelor de intervenție…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care se manifesta la podul unei case de pe strada Campului din localitatea Dezmir. Pana in acest moment nu au fost persoane care sa solicite ingrijiri medicale, iar incendiul este localizat. Acționeaza la fața…

- Un incendiu a izbucnit la o casa in comuna Niculești, sat Niculești, str. Principala, au acționat pompierii de la Garda Cornești cu doua autospeciale de stingere și Garda Racari cu o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafața…

- Podul unei case din localitatea hunedoreana Oraștie a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit in podul unei case din localitate. In momentul sosirii pompierilor, cele cinci persoane…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa din localitatea Surduc, comuna Iara. Apelul de urgența a venit in jurul orei 11:45, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Garda de Intervenție Baișoara. Incendiul s-a manifestat…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați astazi, in jurul orei 15:00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Gurba. „Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma și un echipaj…

INCENDIU in Alba Iulia: O magazie a unei firme a fost cuprinsa de flacari. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea…