Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa din localitatea Surduc, comuna Iara. Apelul de urgența a venit in jurul orei 11:45, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Garda de Intervenție Baișoara. Incendiul s-a manifestat…

- Acoperișul unei case din localitatea aradeana Șicula a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața. La locul incidentului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. „La sosirea echipajelor de intervenție incendiul,…

- Doua femei au suferit atacuri de panica si 10 persoane au fost evacuate joi dintr-un bloc din municipiul Giurgiu in urma izbucnirii unui incendiu intr-un apartament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuta” din localitatea Podul Turcului, judetul Bacau, focul manifestandu-se intr-o clasa, la o plansa de polistiren, si fiind stins de cadrele didactice. Aproape 250 de elevi si 15 profesori au fost evacuati. Pompierii au stabilit…

- Pompierii din Turda intervin in aceste momente la un incendiu ce a cuprins o magazie de la o gospodarie situata pe strada Salinelor din Turda.„Flacarile au cuprins magazia pe o suprafața de aproximativ 50 de mp și s-au extins și la casa din vecinatate, pe o suprafața de aproximativ 20 de mp. Doua persoane…

- Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, conduse de un sofer in varsta de 58 de ani si unul de 33 de ani. Din primele informatii, barbatul de 33 de ani care se afla la volan, o pasagera aflata pe locul din dreapta si doua fete care erau in masina au fost cu totii raniti. Din cealalta masina,…

- Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala…