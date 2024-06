Casă cu aspect de conac de vânzare la Turda în cartierul Oprișani O proprietate frumoasa este scoasa la vanzare in aceasta perioada in cartierul Oprișani din Turda. Casa are aspect de conac boieresc iar proprietarul cere peste un sfert de milion de euro pe ea. Casa este structurata pe trei nivele și dispune de toate facilitațile necesare. Proprietarul cere 286.000 de euro. „Proprietatea este compusa dintr-un teren de 1100 mp avand un imobil cu o suprafața construita de 260 mp structurata pe 3 nivele. Parterul compus din 3 garaje( unul exterior ), spalatorie/uscatorie, camera tehnica . Primul etaj : 1 dormitor, o baie, bucatarie, sufragerie , living . Al doilea… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

