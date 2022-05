Casa Corpului Didactic Constanta angajeaza. Conditii de participare la concurs

Casa Corpului Didactic Constanta, cu sediul in Constanta, Str. Soveja nr. 17, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de profesor metodist, functie didactica cu studii superioare, norma intreaga, perioada nedeterminata. Conditiile de participare la concurs sunt: studii universitare, cu diploma de licenta, corespunzatoare functiei didactice din invatamantul preuniversitar; titular in invatamantul preuniversitar; cel putin gradul didactic II in invatamant; vechime in munca ...