Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE dupa ce o butelie a explodat intr-o casa. Proprietarii au fost 'inghițiși' de flacari Pompierii din Harghita intervin la o casa din localitatea Livezi, unde a butelie a explodat. Explozia a fost urmata de un incendiu. Doua persoane au murit, anunța Mediafax. Potrivit reprezentantilor…

- Un echipaj din cadrul Statiei de Pompieri Babadag a intervenit, aseara, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de miriste de grau din aproprierea localitatii Slava Cercheza.Nicolae Botezan, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea spune ca "militarii…

- Cei doi tineri aflati in autoturism au vazut fumul si au sarit din masina, apoi au sunat la 112. Pana la sosirea pompierilor, intregul autoturism a fost cuprins de flacari. Circulatia a fost oprita dupa ce focul s-a extins la iarba de pe marginea drumului national.Incendiul a fost stins in decurs de…

- UPDATE Potrivit ISU Buzau, focul a pornit de la o țigara, presupunand-se ca proprietarul a adormit cu țigara aprinsa. Tragedie joi dimineața in localitatea Valea Purcarului, comuna Pirscov. Trupul unui barbat de 65 de ani a fost gasit de pompieri carbonizat in locuința cuprinsa de flacari. La fața…

- Tragedie joi dimineața in localitatea Valea Purcarului, comuna Pirscov. Trupul unui barbat de 65 de ani a fost gasit de pompieri carbonizat in locuința cuprinsa de flacari. La fața locului acționeaza doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Incendiul se manifesta generalizat la intreaga locuința,…

- In urma unei sesizari primite prin Sistemul Unic 112, in jurul orei 22:15, echipajele Detașamentului 1 Oradea s-au deplasat de urgența la adresa indicata de apelant, unde, dupa executarea recunoașterii, au constatat ca incendiul se manifesta la patru autoturisme dezafectate, din care doua ardeau generalizat…

- Eveniment Doua mașini au luat foc la Zimnicele și Draganești Vlașca; Un magazin a fost distrus de flacari, la Udupu mai 24, 2021 10:23 Pompierii teleormaneni au intervenit, in perioada 21 – 23 mai, la 77 de evenimente, dintre care cinci incendii, potrivit ISU Teleorman. Dintre acestea, unul…

- O caruța comerciala aflata in șanțurile Cetații Alba Carolina a fost cuprins de flacari, sambata, in jurul orei 13.20. Potrivit reprezentaților ISU Alba, la fața locului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Incendiul a fost lichidat in scurt timp…