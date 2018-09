Stiri pe aceeasi tema

- Au fost descoperite doua corpuri misterioase in Antarctica. Este posibil sa fie locul in care s-a prabușit o nava spațiala straina, cel putin asta se poate intelege din filmarea facuta in inima Antarcticii cu ajutorul Google Earth. Unii specialisti considera ca Google Earth ar putea fi cheia soluționarii…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, l-a criticat dur pe Donald Trump si a facut referire la „o politica a fricii” in primul sau discurs politic major de cand a parasit Casa Alba, in fata unor studenti de la Universitatea Illinois,

- Barack Obama a denunțat vineri "politica fricii și resentimentului" a succesorului sau, Donald Trump, pronunțandu-i numele pentru prima data in primul sau discurs major de la plecarea de la Casa Alba, relateaza The Guardian . De asemenea, a acuzat comportamentul republicanilor care il sprijina fara…

- In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Ilfov (CJI), convocata pentru data de 22.08.2018 a fost aprobata rectificarea bugetului local pe anul 2018, bugetul capitolului ”Autoritați executive” fiind diminuat cu un milion de lei, banii fiind trecuți la bugetul capitolului ”Alte servicii…

- Senatorul John McCain, pilot torturat în timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sâmbata la vârsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral.

- Ultimul scandal din sanul PSD se va termina cu o pierdere importanta, susțin analiștii politici. Bogdan Chirieac este convins ca liderul care va pierde in acest razboi este Ecaderina Andronescu.

- O fosta consiliera de la Casa Alba, Omarosa Manigault Newman, autoarea unei carti ce va aparea marti despre experienta sa sub presedintia lui Donald Trump, a difuzat duminica o inregistrare clasificata ca secreta despre concedierea sa de catre seful de cabinet al acestuia, transmite AFP, potrivit…

- Davis Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat duminica, la numai doua zile dupa ce prmierul Theresa May a obțiunt acordul guvernului pentru a propune menținerea unei relații comerciale stabile post-Brexit cu UE.