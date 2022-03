Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca „nu exista planuri” ca președintele american Joe Biden sa calatoreasca in Ucraina in aceasta saptamana, cand se afla in Europa pentru summituri de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Evaluam directiva președintelui Putin și in acest moment nu vedem niciun motiv sa ne schimbam propriile niveluri de alerta”, a precizat oficialul de la Washington."Nimeni din SUA nu are vreo intenție de razboi cu Rusia. Aceasta retorica este greșita și trebuie evitata, nu avem niciun motiv sa ne schimba…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- "Din nefericire, la acest moment, un atac, o invazie, pare mult mai probabila decat improbabila dar vom continua sa depunem eforturi pentru a impiedica acest lucru", a declarat James Cleverly penru Sky News."Tot ceea ce vedem indica faptul ca o invazie este foarte, foarte probabila si foarte, foarte…

- Cancelarul german Olaf Scholz va fi primit de presedintele SUA, Joe Biden, pe 7 februarie, fiind de asteptat ca cei doi lideri sa discute despre tensiunile actuale dintre Rusia si Ucraina, a anuntat astazi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit Reuters si AFP, preluate

- Casa Alba a promis un raspuns dur daca trupele ruse vor intra in Ucraina, grabindu-se sa clarifice remarcile presedintelui Joe Biden din timpul conferintei de presa sustinute miercuri cu privire la posibilitatea unei incursiuni "minore", o formulare confuza care a fost puternic criticata de opozitie,…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat joi ca nu poate spune nimic deocamdata despre posibilitatea unei intilniri intre președintele rus Vladimir Putin și liderul American Joe Biden. In cadrul unui briefing, ea a fost intrebata daca este planificata organizarea in viitor a unei intilniri…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…