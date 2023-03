Stiri pe aceeasi tema

- O conversatie intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele chinez Xi Jinping ar fi ”un lucru foarte bun”, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, citat de France Presse, preluata de Agerpres.

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…

- La Varșovia s-a produs principalul eveniment public al vizitei președintelui american: Biden a rostit un discurs care, așa cum spusese anterior consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Kirby, "va da un semnal și va deveni un mesaj adresat domnului Putin, precum și poporului rus". Cu toate…

Casa Alba considera ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a pledat cauza "foarte convingator" in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN,…

Casa Alba considera ca președintele Volodimir Zelenski a pledat cauza națiunii sale in fața publicului american și a legiuitorilor din Congres intr-un mod „foarte convingator", in special in ceea ce privește necesitatea unui ajutor susținut al SUA pentru Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt…

Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, miercuri seara, dupa intalnirea cu Joe Biden, de la Casa Alba, ca lupta pentru pace va continua, mulțumind in același timp Casei Albe pentru ajutorul oferit.