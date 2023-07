Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Joe Biden a declarat, in cadrul unui discurs public de joi, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, "a pierdut deja razboiul" in Ucraina. Declarația a venit in contextul unei contraofensive a armatei ucrainene, care a reușit sa recaștige mai multe teritorii din mainile separatiștilor și ale trupelor rusești…

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa, fiind asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters.Casa Alba a declarat…

- Fostul președinte al Statelor Unite Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca președintele rus Vladimir Putin a fost „oarecum slabit” de revolta armata a șefului Wagner de la sfarșitul saptamanii trecute. Trump spune și ca soarta lui Putin ar trebui discutata dupa razboi, referindu-se…

- Curtea Suprema a SUA, majoritar conservatoare, a pus capat joi programelor de „discriminare pozitiva” in universitatile americane, o decizie salutata de republicani, dar criticata de presedintele democrat Joe Biden, care considera ca instanta suprema a SUA „nu este o Curte normala”, relateaza agentiile…

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, miercuri, el spunandu-le jurnalistilor ca liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pierde “razboiul in Irak”, noteaza Reuters. Vorbind scurt cu reporterii inainte de a pleca de la Casa Alba intr-o deplasare la Chicago, Biden a fost intrebat daca Putin…

- Președintele SUA, Joe Biden, are certitudinea ca Vladimir Putin va pierde, intr-un final, razboiul din Ucraina. Mai mult decat atat, liderul de la Casa Alba l-a numit pe omologul sau rus un „paria”, potrivit relatarilor AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a atacat, sambata, intr-o posibila avanpremiera a unei teme de campanie prezidentiala din 2024, posturile de stiri despre care a afirmat ca folosesc "minciuni spuse pentru profit si putere" pentru a starni ura, in timp ce si-a insotit comentariile cu glume acide despre…