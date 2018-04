Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al Ministerului rus al Apararii sustine ca afirmatiile cu privire la desfasurarea unui atac chimic in Douma, Siria, sunt false si fac parte dintr-un scenariu al Marii Britanii. Oficialul rus spune ca informatiile sale provin de la localnici.

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a susținut vineri ca prezumtivul atac chimic de saptamana trecuta din Siria a fost „regizat” de „serviciile speciale ale unui stat rusofob”, fara a specifica insa la ce țara se refera, scrie AFP.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a adus acuze dure in cazul presupusului atac chimic din Douma, in Ghouta de Est (Siria), afirmand ca are dovezi despre implicarea serviciilor secrete ale unui stat aflat „in prima linie a campaniei rusofobe“.

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se vor reuni luni la cererea Rusiei si a Statelor Unite, dupa ce 70 de persoane au murit duminica in orasul sirian Douma in urma unui atac chimic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- ”Sofia are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca va expulza diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie”, a declarat joi Tomislav Doncev, vicepremierul Bulgariei, citat de site-ul agentiei de presa Reuters. Afirmația…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…