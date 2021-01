”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra cu China, a spus Psaki la briefingul de presa sustinut la Casa Alba. Potrivit purtatoarei de cuvant, acest lucru inseamna ca Washingtonul se va consulta cu aliatii sai. ”Vom avea consultari cu democratii si cu republicanii si vom permite sa aiba loc un proces de revizuire si de evaluare, intre agentii, referitor la modalitatea in care trebuie sa decurga in continuare relatia cu China”, a mai spus Psaki.