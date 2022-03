Casa Albă: Statele occidentale vor anunța noi sancțiuni împotriva Rusiei Statele occidentale vor anunta joi „noi sanctiuni impotriva Rusiei si intarirea” celor care exista deja, a anuntat marti consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP si DPA. Presedintele american, care va participa joi la Bruxellles la nu mai putin de trei summituri internationale majore, „se va alatura aliatilor nostri pentru a impune noi sanctiuni Rusiei si a le intari pe cele existente”, pentru a evita ca Moscova sa le ocoleasca, a spus Jake Sullivan. La summit-urile NATO, G7 si al Uniunii Europene, Joe Biden… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a declarat ca tara sa nu trimite “arme si munitie” nici Rusiei, nici Ucrainei, pe fondul zvonurilor privind un presupus sprijin al Beijingului fata de invazia rusa. “Exista multa dezinformare cu privire la sprijinul militar al Chinei pentru Rusia. Dezmintim. Ceea…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Banca Mondiala anunța suspendarea imediata a tuturor programelor de ajutor din Rusia si Belarus, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, potrivit AFP. “In urma invaziei ruse a Ucrainei si a ostilitatilor impotriva poporului ucrainean, grupul Bancii Mondiale si-a incetat toate…

- Washingtonul a respins apelul presedintelui Zelenski referitor la instituirea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, explicand ca acesta ar reprezenta un pas catre un conflict direct intre SUA si Rusia, informeaza marti dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro."Presedintele a fost foarte clar…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Presedintele american, Joe Biden, impreuna cu Ursula von der Leyen, s-au angajat sa coopereze pentru a garanta securitatea energetica a Europei si a Ucrainei, in actualul context in care Rusia a desfasurat trupe militare in apropierea granitei cu Ucraina.

- Marginalizarea UE in discuțiile privind securitatea din Ucraina și Europa in general, scrie Financial Times , a evidențiat lipsa unei voci puternice a blocului comunitar pe tema politicii externe, o problema care ține de diviziunile interne pe tema propriei strategii de aparare. UE a cerut un loc la…