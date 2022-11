Stiri pe aceeasi tema

Presa de stat rusa a afirmat duminica ca Ucraina a lovit un baraj din apropierea orașului strategic Herson cu rachete de fabricație americana, citand oficiali din regiune, anunța thehill.com.

Trupele ruse au trecut in defensiva pe mare parte a frontului din Ucraina, in timp ce armata ucraineana mentinea duminica presiunea in sud cu obiectivul de a recuceri orasul Herson, singura capitala regionala ucraineana capturata de Rusia de la inceputul campaniei sale militare impotriva Ucrainei,…

Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.

Iranul a trimis experți militari in Crimeea ocupata de Rusia pentru a ajuta la lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, afirma Casa Alba, conform bbc.com. Iranienii sunt instructori și lucratori de suport tehnic, a declarat un purtator de cuvant al SUA.

Autoritatile de ocupatie ruse din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au cerut joi Moscovei sa organizeze evacuarea civililor din acest teritoriu anexat de Rusia la sfarsitul lui septembrie si vizat de o contraofensiva a armatei ucrainene, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.

Cinci explozii au fost auzite miercuri in orasul Herson, din sudul Ucrainei, au relatat media ruse, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat ca solicitarea Ucrainei de aderare rapida in NATO ar trebui sa aiba loc la o data ulterioara.