- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta ca i se pare o idee buna sa i se adauge chipul alaturi de figurile altor patru fosti presedinti, sculptate in stanca Muntelui Rushmore, din Dakota de Sud, informeaza EFE. „Nu am sugerat niciodata aceasta, desi pe baza tuturor lucrurilor…

- Donald Trump ar fi cerut guvernatoarei republicane a statului Dakota de Sud sa ii fie sculptat chipul in Muntele Rushmore, alaturi de președinții Washington, Jefferson, Lincoln și Teddy Roosevelt, conform unor surse de la Casa Alba, citate de New York Times și CNN, transmite digi24.

- Negocierile dintre Casa Alba si Congres referitoare la cele mai bune modalitati de a-i ajuta pe americani sa suporte impactul urias al crizei de sanatate si economice au esuat in aceast saptamana. Peste 160.000 de americani au murit din cauza Covid-19. Trump a spus ca decretele vor aloca somerilor o…

- Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis corect rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA incepand din 1984, spune ca Donald Trump va pierde in acest an sefia pentru Casa Alba, relateaza CNN.El a prezis corect castigatorul fiecarei curse prezidentiale de la victoria realegerii…

- DISCURSUL AMBASADORULUI SUA, ADRIAN ZUCKERMAN, LA EVENIMENTUL DEDICAT ZILEI INDEPENDENTEI SUA Buna seara! Bine ati venit la Ambasada! Domnule presedinte Klaus Werner Iohannis, domnule prim-ministru Ludovic Orban, domnule presedinte interimar al Senatului Robert Cazanciuc, domnule presedinte al Camerei…

- Donald Trump ar fi primit o informare oficiala de la serviciile secrete in urma cu cateva luni, in care era anunțat ca Rusia ar fi oferit sume de bani talibanilor, pentru a ataca forțele americane din Afganistan, scriu New York Times și CNN. Raportul contrazice afirmațiile președintelui, care a declarat…

- Fostul presedinte american George W. Bush si senatorul Mitt Romney din Utah nu il vor sustine pe Donald Trump in alegerile din toamna, in timp ce unii politicieni republicani ar putea vota cu Joe Biden, a relatat publicatia New York Times, citata de Business Insider.