- Companiile, care includ si Anthropic, Inflection, Amazon.com si Microsoft, care sustine OpenAI.O, s-au angajat sa testeze temeinic sistemele inainte de a le lansa si sa impartaseasca informatii despre cum sa reduca riscurile si sa investeasca in securitatea cibernetica. Miscarea este vazuta ca o victorie…

- Apple lucreaza la aplicații de inteligența artificiala (AI) similare cu ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google, a relatat miercuri Bloomberg News, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor sale cu pana la 2%, la un nivel record, scrie Reuters. Producatorul iPhone și-a construit propriul cadru, cunoscut…

- Meta Platforms lanseaza o versiune comerciala a modelului sau de inteligenta artificiala open-source Llama, a anuntat marti compania, oferind startupurilor si altor afaceri o alternativa gratuita puternica la modelele scumpe vandute de OpenAI si Google, transmite Reuters, citat de news.ro.Noua versiune…

- Bard si ChatGPT sunt programe care folosesc inteligenta artificiala generativa pentru a avea conversatii cu utilizatorii si a raspunde la nenumarate solicitari. Produsele au declansat un entuziasm global, temperat de prudenta. Companiile au urcat pe valul AI, investind miliarde cu speranta de a genera…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) avanseaza rapid. Sectorul a obținut peste 1 miliard de dolari de finanțare din capital de risc in primele patru luni ale acestui an, platformele de AI generativ fiind deja utilizate in diverse domenii, de la periuțe de dinți pana la drone sau dezvoltarea…

- Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI.…

- Miscarea vine pe masura ce aplicatiile de inteligenta artificiala (AI) precum ChatGPT castiga rapid in popularitate, evidentiind o tehnologie care ar putea schimba modul in care opereaza intreprinderile si societatea. Gigantul tehnologic isi va indeparta serviciul de ”cele 10 linkuri albastre”, care…

- Google a avut Anul trecut ”un moment Kodak” in ceea ce priveste inteligenta artificiala (AI), oferind rivalului Microsoft un avantaj in ceea ce priveste tehnologia, a declarat miercuri un reputat analist, citat de CNBC. Cyrus Mewawalla, seful departamentului de informatii tematice la GlobalData, a numit…