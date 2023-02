Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in ultimele 24 de ore, un al patrulea ”obiect zburator neidentificat” a fost doborat de armata SUA, deasupra Americii de Nord, in ​​apropierea lacului Huron, aproape de granița Canadei, astazi, oficialii de la Casa Alba au venit cu prima reacție. Dovezile gasite de Seful Comandamentului de…

- Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și China continua sa se raceasca și mai tare. Casa Alba acuza Beijingul ca foloseste „masiv” baloane sonda ca instrumente de spionaj in toata lumea. SUA a anunțat ca este „in discutii cu aliatii si partenerii” lor pe tema unei „flote” de baloane de spionaj…

- Oligarhul Evgheni Prigojin, seful grupului rus de mercenari Wagner, a publicat sambata o scurta scrisoare adresata Casei Albe in care intreaba de ce infractiune este acuzata compania sa, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva acesteia, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Asistenții președintelui american Joe Biden au gasit un nou lot de documente guvernamentale clasificate intr-o a doua locație, dupa ce primul lot de documente secrete din perioada in care era vicepresedinte a fost descoperit intr-un birou privat al acestuia din Washington, informeaza BBC . Problema…

- Statele Unite for furniza Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de trei miliarde de dolari, cel mai mare de pana acum, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP. Acest sprijin, ale carui detalii vor fi facute publice de Pentagon ulterior in cursul zilei, ar urma sa includa de asemenea vehicule blindate…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a calificat luni drept "incredibil de periculoase" atacurile lui Elon Musk la adresa fostului consilier al presedintelui american pentru pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai…