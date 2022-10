Ceea ce in urma cu doi ani era perceputa ca o teorie a conspirației, astazi este politica de stat adoptata chiar de Casa Alba! America anunța ca Biroul de politici științifice și tehnologice al Casei Albe va lansa un plan de cercetare pe cinci ani care iși propune sa dezvolte metode de reflectare a luminii […] The post Casa Alba ratifica propunerea lui Bill Gates: Pamantul, fara Soare! first appeared on Ziarul National .