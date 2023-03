Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni, 20 martie, ca urmareste atent intalnirea presedintilor Rusiei si Chinei, Vladimir Putin si Xi Jinping , si se opune unui armistitiu in Ucraina in acest moment. ”Urmarim foarte, foarte atent” vizita presedintelui Chinei, Xi Jinping, la Moscova, a declarat astazi,…

- Rusia a anunțat miercuri, 15 martie, ca va incerca sa recupereze ramașițele dronei militare americane de supraveghere MQ-9 Reaper care a cazut in Marea Neagra in urma incidentului in care au fost implicate doua avioane de lupta rusești, acuzand Washingtonul de „participare directa” la razboiul din Ucraina,…

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- Drona MQ-9 doborata in Marea Neagra in urma coliziunii cu un avion rusesc decolase marti dimineata de la baza sa din Romania pentru o misiune de recunoastere programata in mod obisnuit, care dureaza de obicei noua pana la zece ore, si era neinarmata, a declarat un oficial militar american de rang inalt…

- Președintele Joe Biden se va intalni cu președintele polonez Andrzej Duda in timpul calatoriei sale la Varșovia, de saptamana viitoare, pentru a-i mulțumi pentru asistența oferita Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Președintele va face, de asemenea, observații și se va intalni cu Bucharest…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

