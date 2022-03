Presedintele rus Vladimir Putin a fost indus in eroare de consilieri carora le este frica sa-i spuna cat de prost merge razboiul din Ucraina si cat de eficiente au fost, de fapt au fost sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, spun oficiali ai Casei Albe, citați de BBC . „Avem informatii ca Putin s-a simtit indus in eroare de armata rusa, ceea ce a dus la o tensiune persistenta intre Putin si conducerea militara”, a spus Kate Bedingfield, directorul de comunicare al Casei Albe, in timpul unei conferinte de presa. „Credem ca Putin este dezinformat de consilierii sai cu privire rezultatul acțiunilor…