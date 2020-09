Veterani si parlamentari americani si-au exprimat indignarea fata de decizia luata anul acesta de administratia prezidentiala a SUA, de a muta intr-un loc mai putin vizibil de la Casa Alba un drapel in onoarea militarilor disparuti, transmite Reuters vineri.



Drapelul era dedicat prizonierilor de razboi si soldatilor dati disparuti in actiune. Un material video difuzat in iunie de presedintia americana arata ca drapelul a fost coborat, in cadrul unei ceremonii private cu onoruri militare, dintr-o pozitie deasupra Casei Albe. Cu numai cateva luni inainte, presedintele Donald Trump…