Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Klaus Iohannis impreuna cu alți lideri NATO vor avea in cursul zilei de vineri o teleconferința in care se va discuta despre situația din Ucraina. Aceasta intalnire a fost convocata in contextul atacurilor din estul țarii, in regiunile separatiste controlate de ruși. Președintele Statelor…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a depus o coroana de flori la Mormantul Soldatului Necunoscut din Moscova miercuri, memorialul Rusiei pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a adus omagiu soldaților necunoscuți uciși in batalia de la Moscova in 1941. Jair Bolsonaro a ajuns la memorialul Rusiei…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Statele Unite sint gata 'sa angajeze un dialog diplomatic' cu Rusia 'chiar de la inceputul lunii ianuarie', dar nu fara conditii, a indicat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, intr-o prima reactie la conferinta de presa anuala sustinuta de presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP, citata…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…