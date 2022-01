Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, nu intentioneaza sa trimita unilateral militari americani in Ucraina, a comunicat marti Casa Alba, transmite Reuters. "Ca sa fie clar: nu exista nicio intentie sau interes sau dorinta a presedintelui de a trimite militari in Ucraina. NATO este un forum…

- Jurnaliștii de la The New York Times au aflat planurile facute de Casa Alba și Pentagon, in contextul creșterii tensiunilor in Europa de Est, din cauza unei iminente invazii rusești in Ucraina. In urma negocierilor eșuate care au avut loc, saptamana trecuta, intre SUA și Rusia, Joe Biden i-a…

- Ucraina a numit luni decizia Washingtonului de a rechema familiile diplomatilor sai in post la Kiev drept „prematura” si „excesiva” pe fondul temerilor asupra unei invazii ruse, noteaza France Presse.

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- SUA și aliații europeni s-au coordonat pentru a pregati un pachet de sancțiuni financiare aspre care vor lovi serios economia Rusiei, in cazul in care Moscova va porni o intervenție militara in Ucraina, scriu New York Times și Politico. Anunțul a venit chiar inaintea discuției importante ce va avea…

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.

- Kremlinul a avertizat, marți, ca orice decizie a Statelor Unite de a trimite consilieri militari și echipament militar in Ucraina va accentua tensiunile din regiune și intre cele doua puteri, relateaza Reuters.