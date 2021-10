Stiri pe aceeasi tema

- Benzinariile raman fara benzina in Marea Britanie. Costurile energiei electrice cresc și in Uniunea Europeana inainte de iarna. Restricții forțate privind consumul de energie in China. Și creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și carbune. În timp ce presiunile de aprovizionare…

- Departamentul Trezoreriei a acuzat compania Suex OTC ca a facilitat tranzactii care ai implicat castiguri ilicite pentru cel putin opt variante ransomware, fiind pentru prima oara cand institutia ia masuri impotriva unei platforme de tranzactionare a monedelor virtuale din cauza activitatilor ransomware.…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…

- Un barbat a deschis focul, joi seara, asupra terasei unui restaurant in Washington DC, la aproximativ 1 kilometru si jumatate de Casa Alba, relateaza BBC. Oamenii aflati la mese au fugit sa se ascunda, in timp ce 20 de focuri au fost trase. Martorii au spus ca atacatorul a fugit cu masina…

- Presedintele SUA i-a cerut lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, intr-o discuție telefonica, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu “ransomware” venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. “Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa…

- Rusia și Statele Unite poarta un dialog intre departamentele de profil in problema atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice a ambelor țari, a declarat ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, citat de agenția TASS. ”Statele Unite ne spun: Auziți, prieteni, sunt acolo,…