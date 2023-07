Casa Albă: OpenAI, Google şi Meta s-au angajat să marcheze conţinutul generat de AI pentru creşterea siguranţei Companiile, care includ si Anthropic, Inflection, Amazon.com si Microsoft, care sustine OpenAI.O, s-au angajat sa testeze temeinic sistemele inainte de a le lansa si sa impartaseasca informatii despre cum sa reduca riscurile si sa investeasca in securitatea cibernetica. Miscarea este vazuta ca o victorie pentru efortul administratiei Biden de a reglementa tehnologia care a cunoscut o crestere a investitiilor si a popularitatii consumatorilor. ”Salutam initiativa presedintelui in reunirea industriei tehnologice pentru a stabili pasi concreti care vor face AI mai sigura si mai benefica pentru public”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

