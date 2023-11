Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor trimite trupe de mentinere a pacii pe teren, in Fasia Gaza, in niciun rol viitor, in contextul in care Washingtonul discuta cu aliatii sai despre cum va arata Fasia Gaza dupa conflict, informeaza Reuters, informeaza Agerpres. "Nu exista planuri…

- Cel putin 195 de palestinieni au fost ucisi in atacurile israeliene asupra taberei de refugiati de la Jabaliya in Fasia Gaza, marti si miercuri, a declarat biroul de presa al guvernului Hamas.

- Razboi Israel – Hamas. Situatia din Fasia Gaza este departe de rezolvare, in ciuda eforturilor diplomatice care au culminat cu vizita lui Joe Biden. Presedintele american a asigurat Israelul ca Statele Unite ii vor sta alaturi cat va fi nevoie, dar singura solutie de pace ramane varianta celor doua…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat marti Statele Unite pentru decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion aflat in Mediterana, liderul turc acuzand Washingtonul ca astfel vrea sa comita ''masacre grave'' in Fasia Gaza, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- In prima sa reacție de dupa loviturile lansate de Hamas asupra Israelului, ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a salutat ceea ce a numit infrangerea „ireparabila” a Israelului din punct de vedere militar și al serviciilor de informații, relateaza Reuters și The Guardian.„Sarutam mainile…

- Statele Unite monitorizeaza cu ingrijorare desfașurarea armatei șarbe la granița cu provincia Kosovo. Casa Alba a anunțat ca forța de menținere a pacii a NATO și-a marit prezența in zona ca urmare unei serii de incidente violente.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca acordul pe termen lung, prin care Kievul și Washingtonul au convenit sa lanseze o producție comuna de armament, va crea locuri de munca și o noua baza industriala in Ucraina, relateaza Reuters.Volodimir Zelenski a fost primit joi la Casa…