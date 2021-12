Casa Albă: ​Negocierile SUA-Rusia vor începe pe 10 ianuarie ​Oficiali americani și ruși vor lua parte la negocieri de securitate pe 10 ianuarie, în contextul unor tensiuni tot mai mari din cauza Ucrainei, a declarat luni un purtator de cuvânt al administrației Biden, citat de Reuters.



De asemenea, Rusia și NATO vor participa probabil la alte discuții pe 12 ianuarie, iar o reuniune regionala mai ampla, incluzând Moscova, Washington și mai multe țari europene, este programata pentru 13 ianuarie, a adaugat purtatorul de cuvânt.



Moscova, care a neliniștit Occidentul prin masarea de soldați în apropierea Ucrainei,…

Sursa articol: hotnews.ro

