Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Biden i-a spus unui aliat-cheie ca știe ca s-ar putea sa nu-și poata salva candidatura daca nu reușește sa convinga publicul in urmatoarele zile ca este pregatit pentru aceasta funcție, dupa o prestație dezastruoasa la dezbaterea de saptamana trecuta, potrivit The New York Times.

- Secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat marți ca președintele Biden nu sufera de Alzheimer sau o alta boala degenerativa care ar explica prestația sa incoerenta in timpul dezbaterii prezidențiale de saptamana trecuta impotriva fostului președinte Donald Trump, relateaza The…

- Președintele american Joe Biden nu ia in considerare grațierea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Presa a relatat poziția politicianului, facind trimitere la secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „Nu, acest lucru nu este luat in considerare”, a spus ea despre refuzul lui Biden…

- Președintele american Joe Biden permite Ucrainei permisiunea de a folosi arme furnizate de americani pentru a lovi ținte in Rusia, dar numai in apropierea regiunii Harkov, spun oficialii americani.Unul a declarat pentru BBC News ca echipa sa a fost direcționata sa se asigure ca Ucraina este capabila…

- Constructia portului temporar din Fasia Gaza, care va facilita livrarea asistentei umanitare, este finalizata, dar podul nu poate fi instalat din cauza conditiilor meteorologice, a anuntat, marti, Pentagonul, transmite AFP, citata de Agerpres.„Pana in prezent, constructia celor doua parti ale portului…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a oprit saptamana trecuta un transport de arme catre Israel, in opozitie fata de aparentele demersuri ale israelienilor de a invada orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, a declarat marti un inalt oficial al administratiei, transmite Reuters, citat de News.ro.Biden…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

- Statele Unite nu vor nici o "escaladare", nici un "razboi in toata regula cu Iranul", a insistat duminica un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, la o zi dupa ce Teheranul a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Presedintele (Joe Biden) a fost…