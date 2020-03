Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP."Administratia mea le recomanda…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…

- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- Un numar de 52 dintre cei 100 de senatori, toti alesi republicani in afara de unul, au apreciat ca presedintele Statelor Unite nu a fost gasit vinovat de abuz de putere.Ei urmeaza sa se pronunte asupra celui de-al doilea cap de acuzare: obstructionarea Congresului. Respingerea asteptata…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…

- Alianta Nord-Atlantica ar trebui sa se extinda pentru a include tari din Orientul Mijlociu, a propus joi seara Donald Trump, presedintele Statelor Unite."Cred ca NATO ar trebui sa se extinda si ar trebui sa includem Orientul Mijlociu, absolut", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre cooperarea in combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, anunta Casa Alba, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Vladimir Putin l-a sunat pe…