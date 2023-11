Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden „doreste sa aiba o discuție constructiva” cu omologul sau chinez Xi Jinping, a spus marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Ea a precizat ca intrevederea celor doi lideri va avea loc la San Francisco, unde se va desfasura la mijlocul lunii noiembrie…

- In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pe 25 octombrie 1944, armata noastra elibera ultima localitate romaneasca de sub ocupație straina: orașul Carei. Ne inclinam și noi in fața acestor femei și barbați, demni, care iși pun piepturile in fața oricarui pericol, pentru ca noi sa existam, in pace.…

- Casa Alba a inceput sa faca planuri pentru o intalnire in luna noiembrie la San Francisco intre presedintele Joe Biden si liderul chinez Xi Jinping - o incercare de a stabiliza relatia dintre cele mai puternice doua tari din lume, potrivit unor oficiali cu rang inalt ai administratiei americane, citati…

- Data unor noi discuții intre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Joe Biden nu a fost inca stabilita. Acest lucru a fost recunoscut in cadrul unui briefing pentru jurnaliștii straini la New York de catre John Kirby, coordonator al comunicarii strategice la Consiliul de Securitate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba, intr-un moment in care Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP.