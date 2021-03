Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include intalniri ale lui Joseph Biden cu liderul Coreei de…

- Joe Biden a avertizat joi ca Statele Unite vor riposta în cazul unei „escaladari” a tensiunilor din partea Coreei de Nord, care a lansat prima provocare catre noul președinte american prin lansarea a doua rachete balistice în Marea Japoniei, potrivit AFPRachetele testate…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie in 20 ianuarie,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat ca SUA sunt „cel mai mare dusman” al tarii sale, declaratie provocatoare la adresa primei puteri mondiale inainte de inceputul mandatului de presedinte al lui Joe Biden, informeaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Kim Jong Un a dat de asemenea asigurari ca…

