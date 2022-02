Invazia Rusiei ”ar putea incepe oricand” o invazie in Ucraina, a declarat luni seara un oficial al Casei Albe. ”Opțiunea pentru diplomație ramane valabila, dar vedem clar ce se intampla pe teren, a declarat o purtatoare de cuvant a guvernului american, Karine Jean-Pierre, citata de CNN. In paralel, un purtator de cuvant al Pentagonului a anunțat ca Rusia și-a sporit prezența militara la granițele Ucrainei. Tot luni, Statele Unite au inchis ambasada de la Kiev si au mutat ”temporar” personalul diplomatic ramas in tara la Lvov, un oras din vestul Ucrainei. „Am ordonat aceste masuri dintr-un singur…