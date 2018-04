Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece protestatari palestinieni au fost impuscati mortal, iar mai multe mii au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat luni Ministerul palestinian al Sanatatii, potrivit site-ului Ynetnews.com.

