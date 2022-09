Stiri pe aceeasi tema

- In timpul tranzactiilor, indicele Stoxx 600 crescuse cu peste 0,5%. Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul si actiunile companiilor tehnologice au scazut cel mai mult, cu cate 3,2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Indicelui preturilor de consum (IPC)…

- Solicitare sindicala la Tarom: Cresterea salariilor piloților cu 35% Foto: wikipedia.org. UPDATE: Conducerea TAROM anunta, într-un comunicat de presa, ca se afla în imposibilitatea de a accepta revendicarile solicitate de Sindicatul Unit TAROM si propune preluarea drepturilor…

- Confederația Europeana a Sindicatelor (CES) a cerut luni adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima de lucru pe continent, in mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua valuri de caldura. „Doi muncitori au murit saptamana trecuta in Spania din cauza caldurii. In Franța,…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari joi ca se simte ‘foarte bine’ si este in continuare ‘ocupat’ dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19. ‘Oameni buni, ma simt foarte bine. Va multumesc pentru grija. Tocmai i-am sunat pe senatorul Casey, congresmanul Cartwright si primarul Cognetti (si…

- Pare ca traim un an al recordurilor! Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca in luna iunie, am inregistrat o inflație de 15,1%, cea mai mare rata din ultimii 20 de ani. Cele mai mari scumpiri au fost inregistrate la gaze, o creștere de 90%. Desigur, scumpirile și majorarile au intrat intr-o…

- Presedintele Joe Biden l-a primit duminica la Casa Alba pe ambasadorul Romaniei in SUA, ieseanul Andrei Muraru, potrivit unui comunicat al ambasadei. "Am fost deosebit de onorat sa fiu primit de catre Presedinte Joe Biden la Casa Alba. I-am transmis Presedintelui Statelor Unite mesajul Presedintelui…

- Președintele Joe Biden a mulțumit Romaniei pentru ajutorul neprețuit pe care l-a oferit și continua sa il ofere Ucrainei de la inceputul invaziei rusești, a precizat luni ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, dupa ce a fost primit in Biroul Oval de

- Angajatii sistemului feroviar britanic incep, marti, cea mai mare greva din ultimii treizeci de ani, care va tine trei zile, cerand suplimentarea locurilor de munca si salarii mai mari, relateaza AFP.