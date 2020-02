Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut politiei federale americane (FBI) sa ancheteze cu privire la un atac cibernetic vizand Burisma, un grup energetic aflat in centrul ”scandalului ucrainean” care a condus, in Statele Unite, la procedura in vederea destituirii lui Donald Trump, a anuntat joi la Kiev un oficial de la Ministerul…

- Phil Hogan, noul comisar european pentru comerț, a declarat luni ca va cauta o resetare a relației comerciale intre Uniunea Europeana și Statele Unite și va purta discuții pe mai multe subiecte complicate cand se va intalni pentru prima data cu omologul sau american, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Administrația…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca prima faza a acordului comercial cu China va fi semnata pe 15 ianuarie la Casa Alba, chiar daca detaliile acordului nu sunt in totalitate clare, transmite Reuters.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca SUA ar putea lua masuri in ce priveste comertul cu tarile care nu contribuie suficient la NATO, transmite Reuters."Multe tari sunt aproape (de obiectivul de 2% din PIB pentru aparare, n.red.) si se apropie tot mai mult. Si sunt unele care…

- Uniunea Europeana a inregistrat in septembrie un deficit al balantei comerciale de cinci miliarde de euro, fata de un deficit de 1,5 miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite agentia Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din Uniunea Europeana, relateaza luni Politico, citand o persoana familiarizata cu dosarul, potrivit Reuters.…

