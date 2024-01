Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite doresc ca razboiul dintre Israel si Hamas "sa inceteze cat mai curand posibil", a afirmat joi, 14 decembrie, un purtator de cuvant al Casei Albe, dupa ce ministrul israelian al Apararii a avertizat ca razboiul va dura "mai mult de cateva luni", informeaza Agerpres preluand AFP.Consilierul…

- Armistițiul umanitar in Gaza a fost prelungit cu doua zile. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al Ansari. Casa Alba a declarat ca 20 de femei și copii israelieni vor fi eliberați in timpul prelungirii armistițiului. Purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Guvernul israelian si Hamas au anunțat ca au convenit asupra unei incetari a focului de patru zile pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Un oficial din partea…

- Casa Alba si Pentagonul au declarat marti ca Hamas depoziteaza arme si opereaza un centru de comanda din spitalul Al-Shifa din Gaza, ceea ce vine in sprijinul afirmatiilor Israelului, care a anuntat ca isi continua ofensiva, relateaza CNN, citat de news.ro."Hamas si Jihadul Islamic Palestinian folosesc…

- Israelul va incepe sa puna in aplicare "pauze umanitare" de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga, a anunțat joi, 9 noiembrie, Casa Alba, potrivit Sky News.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, John Kirby, a calificat mișcarea…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Arabia Saudita a avertizat ca o invazie terestra in Gaza ar fi catastrofala, nu doar pentru Israel și teritoriile palestiniene, ci și pentru intreaga regiune a Orientului Mijlociu.Oficialii saudiți ar fi vorbit deja cu cei americani pentru a transmite acest avertisment, relateaza The Guardian , citand…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…