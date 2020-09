Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a cerut miercuri Rusiei "sa spuna adevarul" privind soarta opozantului Aleksei Navalnii, otravit potrivit Berlinului cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok, considerand "absolut inacceptabila" utilizarea unei "arme chimice interzise", relateaza AFP. "Este absolut inacceptabil ca aceasta…

- Nevociok, agentul chimic care a fost folosit pentru a il otravi pe Aleksei Navalnii, un critic al președintelui rus Vladimir Putin, a fost creat in Uniunea Sovietica in anii 1970-1980, scrie Reuters.

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o poziție tranșanta referitoare la situația opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Condamn cu fermitate otravirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos…

- Statele Unite au facut apel luni la Rusia "sa respecte suveranitatea" Belarusului, ca raspuns la presedintele rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa intervina pe teritoriul statului vecin daca protestele impotriva puterii ar degenera, relateaza AFP si Reuters. "Rusia trebuie sa respecte suveranitatea…

- Casa Alba a cerut luni Rusiei sa „respecte suveranitatea” Belarusului, ca raspuns la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a spus ca este gata sa intervina în Belarus daca protestele împotriva puterii degenereaza, potrivit AFP."Rusia trebuie (...) sa…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Poziția guvernului german fața de cazul Aleksei Navalnîi este clara: liderul opoziției ruse a fost otravit! Cu alte cuvinte, Berlinul acuza Moscova în mod direct și aduce în discuție teoria tentativei de asasinat asupra controversatului politician, considerat un rival al…

- Guvernul presedintelui american Donald Trump reitereaza ca a dat dovada de fermitate fata de Rusia in Afganistan, insa lasa usa deschisa unei participari a lui Vladimir Putin la un summit largit G7, relateaza AFP. Executivul american este criticat dur dupa ce presa americana a dezvaluit in…