Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat, vineri, ca SUA sunt pregatite de dialog cu Rusia cu privire la revendicarile sale și ca diplomația americana va prezenta propriile ingrijorari, relateaza Reuters.

- Rusia a transmis ca este pregatita sa trimita un negociator guvernamental „in orice moment” pentru a incepe discuțiile cu Statele Unite ale Americii cu privire la garanțiile de securitate pe care le cauta pentru a dezamorsa criza din Ucraina.

- Partea americana și aliații lor prefera o modalitate diplomatica de a rezolva problemele de securitate și strategice, a reamintit Casa Alba. Consilierul președintelui Statelor Unite pe probleme de securitate naționala, Jake Sullivan, a purtat discuții telefonice cu consilierul președintelui Federației…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…

- Joe Biden si Xi Jinping au convenit sa inceapa sa ia in calcul organizarea de discutii „strategice” privind controlul armamentului nuclear intre cele doua puteri , a declarat marti un inalt responsabil al Casei Albe, a doua zi dupa un summit online intre liderul american si omologul sau chinez, relateaza…

- Consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan a declarat joi ca discutiile sale cu cel mai inalt diplomat chinez, Yang Jiechi, din Elvetia, au evitat miercuri asprimea unei intalniri avuta in luna martie si ca este nevoie de eforturi mai mari pentru a se evita un conflict intre cele…

- Liderii Uniunii Europene nu au reușit sa se ințeleaga in legatura cu dezvoltarea unei forțe independente de aparare, in ciuda presiunilor facute de Franța, mai ales dupa criza submarinelor și tensiunile cu Statele Unite. Liderii care s-au intrunit marți in Slovenia s-au imparțit in statele estice, tematoare…