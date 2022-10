Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- Cotatia aluminiului de referinta a inchis in crestere cu 3,3%, la 2.309 dolari pe tona, dupa ce a avansat pentru scurt timp cu 7,3%, la 2.400 dolari pe tona. Administratia Biden are in vedere cresterea tarifelor pentrula aluminiul rusesc la niveluri atat de punitive incat ar interzice efectiv producatorul…

- "Statele Unite resping fara echivoc tentativa frauduloasa a Rusiei de a modifica frontierele recunoscute international ale Ucrainei", a declarat secretarul de stat Antony Blinken, potrivit CNN .Intr-o declarație, inaltul diplomat american a afirmat ca Departamentul de Stat impune restricții privind…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat intr-un comunicat ca Washingtonul a sanctionat doua companii chineze, Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd si WS Shipping Co Ltd, ca parte a incercarilor de a contracara evitarea sanctiunilor privind vanzarea petrolului si produselor petrochimice…

- Serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de miliardarul Elon Musk, scade preturile lunare la abonamentele sale in anumite tari, inclusiv in Romania. Potrivit TheVerge, clientii au primit deja o notificare prin care au fost anuntati ca abonamentele lor lunare au fost reduse ca raspuns la…

- Un astofizician de la Australian National University, Brad Tucker, a demonstrat, cu ajutorul unui numar de serie de pe unul dintre cele doua fragmente, ca este vorba despre fragmente ale unei rachete care a decolat in noiembrie 2020. ”Agentia confirma ca fragmentele provin de la o misiune SpaceX si…

- Grupul OPEC+ a decis, miercuri, cresterea productiei de petrol cu 100.000 de barili pe zi, incepand din septembrie, o masura cu impact redus care intervine dupa luni de insistente din partea presedintelui SUA, Joseph Biden. Conform agentiei Bloomberg, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si statele…