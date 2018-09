Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Paul Manafort, fost director al echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump, a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile din 2016, au spus procurorii, relateaza Reuters. Potrivit Casei Albe, acordul lui Manafort cu procurorii nu are nicio…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, conform unor surse Reuters, citeaza news.ro.Inca nu este clar daca acordul va specifica faptul ca Manafort trebuie sa coopereze…

- Doua știri dezastruoase pentru Trump au aparut aproape deodata: 1. Paul Manafort, omul care a petrecut cinci luni in campania lui Trump din 2016, a fost gasit vinovat pentru 8 infracțiuni de frauda. Cu privire la celelalte 10 acuzații aduse impotriva lui Manafort, juriul nu a putut ajunge la o concluzie…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost gasit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscala, frauda bancara si ascunderea unor conturi ca parte a investigatiei privind interferenta Rusiei in alegerile din 2016, informeaza postul CNN.

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean Kim…