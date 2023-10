Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a discutat cu aliatii si cu partenerii pe tema continuarii finantarii pentru Ucraina, iar dialogul cu aceștia va continua, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, dupa ce Congresul a adoptat sambata o lege provizorie care a prelungit cheltuielile guvernamentale…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca trupele Kievului „avanseaza” in contraofensiva lor impotriva fortelor ruse, respingand criticile unor oficiali occidentali potrivit carora Ucraina castiga teren prea incet, relateaza Reuters. Mult laudata contraofensiva, care se apropie…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, transmite marti Reuters. „Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat marți ca NATO va stabili „o cale a reformelor” pentru Ucraina, cu scopul ca aceasta tara sa poata sa se alature aliantei nord-atlantice, insa nu si „un calendar”, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Fortele Israeliene de Aparare au confirmat ca armata a inceput sa se retraga din tabara de refugiati de la Jenin, din Cisiordania ocupata, scrie Rador.Mai devreme, premierul isrealian Benjamin Netanyahu a declarat ca misiunea militarilor se apropie de sfarsit. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi…