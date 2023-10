Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a livrat „peste o mie de containere” cu echipamente militare si munitii catre Rusia in ultimele saptamani, a declarat vineri un purtator de cuvant al Casei Albe, calificand aceasta drept o evolutie ingrijoratoare, care starneste preocupare cu privire la relatia militara extinsa intre…

- SUA dezaproba total ca liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, s-a intalnit cu Vladimir Putin pentru a purta discuții despre inarmarea Rusiei. Negocierile privind armele dintre Rusia și Coreea de Nord avanseaza activ, a anunțat marți Casa Alba, conform Reuters. Consilierul american pentru securitate…

- Adrienne Watson, purtatoarea de cuvant a Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a comunicat ca autoritațile americane sunt atente la informațiile referitoare la incidentul in care un avion s-ar fi prabușit și in care s-ar fi aflat și Evgheni Prigojin. „Daca se confirma, nimeni nu ar trebui…

- Un raport al serviciilor american de informatii, desecretizat joi, arata ca China ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara sau cu dubla utilizare, militara si civila, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Evaluarea Biroului Directorului pentru…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, relateaza marti Reuters."Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.