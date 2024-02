Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a criticat vineri un raport al unui procuror special al Departamentului de Justiție care sugereaza ca președintele american Joe Biden are probleme de memorie, raport pe care vicepreședinta Kamala Harris l-a catalogat ca fiind „in mod clar motivat politic”, relateaza Reuters și AFP, citata…

- A fost o grenada politica deghizata intr-un raport de 345 de pagini. Explozibilul era ascuns printre concluziile investigației conduse de procurorul special Robert Hur cu privire la documentele clasificate pe care Joe Biden nu le-a predat dupa ce a parasit postul de vicepreședinte la finalul celui de-al…

- Joe Biden (81 de ani), liderul de la Casa Alba, a afirmat joi seara, intr-un discurs la televiziune, ca nu are probleme de memorie, vizibil furios dupa ce raportul unui procuror special l-a descris ca fiind un barbat in virsta cu memorie slaba. „Sint un om in virsta si stiu ce fac. Nu am probleme de…

- Potrivit The Washington Post, exista diferente marcante intre cele doua anchete.Ziarul scrie ca numarul documentelor vizate in dosarul Biden este mai mic de 20, iar ca in dosarul Trump este vorba despre aproximativ 300 de documente, iar intenția fostului lider de a folosi acele informații in scopuri…

